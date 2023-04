Nerwowo pakowali rzeczy, sprzed galerii ruszyli z piskiem opon

Wyszli z galerii i nerwowo pakowali rzeczy do bagażnika bmw, a po chwili gwałtownie ruszyli z parkingu. Ich zachowanie obserwowali policjanci z patrolu, który zatrzymali samochód do kontroli. Znaleźli zabawki i akcesoria sportowe, a także zagłuszacz zabezpieczeń antykradzieżowych.

Zachowanie mężczyzn wzbudziło podejrzenia mundurowych. Postanowili zatrzymać bmw do kontroli. - W jej trakcie znaleźli w pojeździe przedmioty służące do usuwania i zagłuszania zabezpieczeń antykradzieżowych. Ponadto w aucie znajdowały się zabawki i inne artykuły dla dzieci w oryginalnych opakowaniach, odzież oraz akcesoria sportowe z metkami - dodał policjant.

Początkowo zaprzeczali, że byli w galerii

Zatrzymani do kontroli mężczyźni, w wieku 41 i 38 lat, początkowo zaprzeczali, by byli w galerii. Nie posiadali paragonów, które by świadczyły o legalności posiadania różnego rodzaju artykułów. - W końcu jeden z nich przyznał, że pojechali do galerii z zamiarem kradzieży - doprecyzował Śniadała.