Jednostki straży pożarnej zamieniają się siedzibami. Bo mobilne laboratorium nie mieściło się w garażu

JRG 6 ma swoją siedzibę na rogu alei Zjednoczenia i ulicy Marymonckiej na Bielanach. To budynek z lat 50., który co prawda najlepsze czasy ma już za sobą, ale nadal wiernie służy strażakom. Tworzą oni specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego, a więc istotną jednostkę z punktu widzenia strategicznego. W zeszłym roku "szóstka" otrzymała kilka nowych samochodów, nowy sprzęt, wzmocniono ją także personalnie. I zaczęło robić się ciasno.

Przymiarki, analizy, decyzja

- W JRG 6 pracuje więcej strażaków, więcej sprzętu ma ta jednostka. Z drugiej strony obecna JRG 2, co istotne, ma przede wszystkim większy garaż, a głównie tego potrzebujemy, aby pomieścić laboratorium. Dobrze by było, żeby taki sprzęt nie był wystawiony na działanie warunków atmosferycznych, a tym samym długo nam posłużył - dodaje Laudy.

Dwa dni i po przeprowadzce

Czy coś się zmieni w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców? Artur Laudy zapewnia, że nie. Zadania obu jednostek są takie same, strażacy przechodzili te same szkolenia. Być może w nowym obszarze będą musieli odwiedzić newralgiczne miejsca i nauczyć się pewnych detali związanych z topografią, ale nie powinno stanowić to większych problemów. Ostatecznie nadal to jedno miasto.