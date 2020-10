Dwa tysiące warszawskich nauczycieli na zwolnieniach lekarskich. "Zaczyna się wkradać chaos"

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Od 1 września 1565 osób zostało już objętych kwarantanną, 236 pozytywnych wyników. W pierwszym tygodniu tych wyników było kilkanaście. To też pokazuje, jak wielka jest dynamika - powiedziała w środę na antenie TVN24 wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, komentując aktualną sytuację epidemiczną w stołecznych szkołach.

- Nauczycieli zakażonych: 87 osób, uczniów - 129 – to są dane na wczoraj (wtorek - red.) na godzinę 15.30, 20 pracowników administracji i obsługi, więc przede wszystkim obserwujemy olbrzymi progres, jeśli chodzi o tempo kolejnych osób zakażonych i też objętych kwarantanną - wyliczyła wiceprezydent.

"Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz trudniejsza"

- Ta skala jest bardzo duża, ale na to wszystko nakłada się już ten sezon jesienny, sezon grypowy. Mamy bardzo wiele osób na zwolnieniach lekarskich. W Warszawie jest to już prawie dwa tysiące nauczycieli. To wszystko powoduje, że coraz trudniej układać jest plany lekcji - oceniła Kaznowska.