Celnicy sprawdzili paczkę z "prezentem". W środku były dwa egzotyczne pająki

Żeby stwierdzić co to za gatunek, pająki zostały przewiezione do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. "Specjaliści z insektarium wraz z koordynatorem ds. CITES mazowieckiej izby ustalili, że pająki należą do rodziny ptasznikowatych i pochodzą z Ameryki Południowej" - przekazali celnicy w komunikacie.

Jeden z pająków to samiczka ptasznika czerwonokolanowego i znajduje się pod ochroną CITES. Drugi to kolorowy samiec - Pamphobeteus platyomma .

Oba ptaszniki to gatunki słabo jadowite

Ptasznik czerwonokolanowy to zdecydowanie jeden z najładniejszych pająków. W naturze występuje w Meksyku. Jest to gatunek bardzo łagodny. Pająk ma czarną tarczkę grzbietową, na której widnieje perłowa obwódka. Odwłok ptasznika jest czarny i pokryty dłuższymi perłowymi włoskami. Na odnóżach widnieją pomarańczowe plamki, a na końcu każdej nogi ptasznika czerwonokolanowego znajdują się małe haczyki, które umożliwiają mu wspinanie się po gładkich powierzchniach. Ośmioro oczu pozwala na jednoczesne patrzenie do przodu i do tyłu. Jednak wzrok ma słaby. Jad ptasznika czerwonokolanowego porównywalny jest w swym działaniu do jadu pszczoły, tak więc nie jest groźny dla człowieka.