Policjanci zatrzymali podejrzewanego o atak na 17-latka

Chociaż mamy tu ten czarny parasol, który jest symbolem naszych protestów sprzed lat, to jutro tych parasoli nie musicie brać, bo w Warszawie ma być pogodnie - mówiła w sobotę Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zachęcając do wzięcia udziału w niedzielnym Marszu Miliona Serc. Polityczki KO w ramach akcji "Kobiety na wybory" przedstawiały program ugrupowania skierowany dla pań. To między innymi "babciowe" dla każdej matki i żłobek w każdej gminie.