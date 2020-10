Dwa klasztory zamknięte z powodu wirusa

Dwa warszawskie klasztory - sióstr karmelitanek i franciszkanek - zostały zamknięte przez koronawirusa. Wierni nie będą mieli dostępu do kościoła świętego Marcina przy Piwnej.

Pierwszy zamknięty klasztor to zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Bosych na Woli. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej zakonu znalazła się informacja o potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2. u sióstr tej wspólnoty. "Wszystkie na szczęście przechodzimy go łagodnie. W związku z tym, przez najbliższe, co najmniej dwa tygodnie Klasztor i Kaplica będą zamknięte dla osób z zewnątrz" - napisały mniszki. Poprosiły również wszystkich o modlitwę w swojej intencji.