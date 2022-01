Dwa Impulsy już w Warszawie. Jeden z nich ma nietypowe malowanie

Do stolicy dotarły już dwa spośród 21 nowych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. W środę odbyła się ich oficjalna prezentacja. Nowe Impulsy II mają pojawić się na linii S2 z Sulejówka do Lotniska Chopina jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. W każdym z wagonów znajdą się ładowarki USB, darmowe Wi-Fi oraz defibrylatory. Pasażerowie będą też mieli sporo miejsca do przewożenia wózków i rowerów.

Nowe składy Impuls II zostały zaprezentowane w hali na bocznicy kolejowej Warszawa-Wola. Jeden z pociągów pomalowany jest w barwy Unii Europejskiej. Ma to związek m.in z tym, że poprzedni rok był Europejskim Rokiem Kolei. - Przy okazji chcemy też przypomnieć, jak ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej, jak dużo Warszawa na tym skorzystała - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, od początku obecności w UE Warszawa zyskała ponad 18 miliardów złotych.

- Obecny rok jest Rokiem Młodzieży w związku z tym, mam nadzieję, że te barwy przyczynią się do tego, że młodzi ludzie będą wybierali środek komunikacji miejskiej nie tylko z tego powodu, że jest on atrakcyjny finansowo i ekologiczny. Ale też dlatego, że jest nowoczesny, szybki i komfortowy - zaznaczył prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Alan Beroud.

Specjalne malowanie pociągu jest też związane z tym, że jest on 200. składem modelu Impuls.

Pierwsze składy pojadą na linii S2

Pierwsze dwa pojazdy w wersji czteroczłonowej dotarły do Warszawy trzy miesiące przed zakontraktowanym terminem. Ich producentem jest nowosądecki NEWAG. - Postaramy się przyśpieszyć dostawę aż do ostatniego zamówionego pojazdu, którego planowana w harmonogramie dostawa przypada na koniec listopada tego roku - powiedział wiceprezes zarządu firmy Józef Michalik.

- To jest największa inwestycja realizowana przez SKM w Warszawie. Przełoży się ona realnie na wzrost komfortu pasażerów - zaznaczył prezes SKM. - Nowe Impulsy wprowadzimy do rozkładu już w pierwszym kwartale bieżącego roku - dodał. Pierwsi pasażerowie będą mogli z nich skorzystać na linii S2 z Sulejówka do Lotniska Chopina.

Drzwi i czajnik w kabinie maszynisty

Nowe pociągi mogą osiągnąć prędkość 160 km/h i zabiorą od 835 (5-członowe) do 680 (4-członowe) pasażerów. W każdym składzie są ładowarki USB, darmowe Wi-Fi oraz defibrylator. Są też miejsca na wózki oraz wygodne stojaki rowerowe.

Przewidziano też wiele ułatwień dla obsługi. - Doszły lusterka zewnętrzne, które oprócz monitoringu zewnętrznego dają możliwość obserwacji peronu i bezpiecznego wyjazdu z peronu. Lusterka po wyjeździe zamykają się automatycznie - powiedział maszynista, instruktor SKM Mirosław Jarosławski. W kabinie są pneumatyczne wygodne fotele, które dostosowują się do wagi oraz kamera, która monitoruje zachowanie maszynisty. Maszynista ma też wszystkie przełączniki pod ręką.

- Niezwykle ważnym udogodnieniem są drzwi zewnętrzne do kabiny, które w sytuacji zagrożenia pozwalają wyjść z pojazdu, ocenić ewentualne zdarzenie przy jednoczesnym zabezpieczeniu przedziału pasażerskiego - opowiedział Jarosławski. W poprzednich pojazdach maszynista musiał wychodzić przez pierwsze drzwi przedziału pasażerskiego. W kabinie jest też czajnik dla maszynisty, gdzie może sobie w przerwie zrobić kawę czy herbatę. - To duży przeskok w porównaniu z poprzednimi pojazdami, a prowadzę już pociągi ponad 30 lat - dodał maszynista.

Kierowniczka pociągu SKM Dorota Masarzewska zauważył, że w nowych pociągach jest przede wszystkim dużo miejsca i jest kabina dla kierownika pociągu. - Walczyliśmy o to bardzo długo i w końcu prezes posłuchał naszych próśb - dodała. W kabinie kierownika jest mikrofon, przez który można nadawać komunikaty głosowe, stolik, bardzo wygodny fotel oraz zamykane szafki.

Jest też ekran, na którym można zobaczyć, co dzieje się w pociągu. - To, co widział maszynista, teraz my możemy obserwować - zaznaczyła Dorota Masarzewska. - Rewelacyjne są też dmuchawy przy drzwiach, które nawiewają ciepłe powietrze. Kierownik pociągu w samym garniturku wychodzi i chowa się z powrotem. Temperatura nam się zmienia i bez przerwy ktoś choruje. A teraz będzie nam cieplej - podkreśliła kierowniczka pociągu.

21 nowych pociągów dla warszawskiej SKM

Kontrakt dla SKM dotyczy 21 pojazdów: 15 pięcioczłonowych i sześciu czteroczłonowych. Całe zamówienie opiewa na kwotę 668 milionów złotych.

- Kolej aglomeracyjna, szybka, nowoczesna, wygodna to podstawa dla planu rozwoju miasta i dla komunikacji publicznej, na którą stawiamy. W tych czasach, kiedy tak ważne jest to, żeby oszczędzać energię, żeby walczyć z kryzysem klimatycznym - podsumował prezydent Warszawy.

