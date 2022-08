Dwa dni z Edem Sheeranem na Narodowym

W czwartek i piątek do godziny 20 wyłączone z ruchu indywidualnego zostaną obszary ograniczone: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyć osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów.

Zamknięte ulice

Policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 16 do zakończenia koncertów, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.