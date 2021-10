Dwa akty oskarżenia przeciwko liderce Strajku Kobiet. Za błyskawicę na kościele i oblanie farbą policjanta

Prokuratura oskarża Klementynę S., jedną z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, o zniszczenie elewacji zabytkowego kościoła przy placu Trzech Krzyży oraz oblanie farbą policjanta i wtargnięcie na teren Trybunału Konstytucyjnego. Do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście zostały skierowane dwa akty oskarżenia.

Klementyna S. miała status podejrzanej w dwóch postępowaniach prowadzonych przez śródmiejską prokuraturę rejonową. Oba zostały zakończone w ostatnich dniach września, skierowaniem do sądu aktów oskarżenia. Pierwszy dotyczy sytuacji z protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, który odbył się 28 stycznia 2021 roku. - Klementynie S. zarzuca się, że w Warszawie przy alei Szucha naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza policji poprzez ochlapanie munduru czerwoną farbą - informuje prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Z ustaleń śledczych wynika, że w wyniku działania S. "umundurowanie funkcjonariusza stało się niezdatne do użytku".

W połowie września S. twierdziła, że kluczowy dowód w jej sprawie uległ zniszczeniu. "Zostałam oskarżona o naruszenie nietykalności policjanta poprzez poplamienie munduru. Mój prawnik poprosił o dowód w postaci munduru. Prośbę oddalono, ponieważ mundur został zniszczony" - napisała wówczas na Twitterze. Do jej wpisu odniósł się Bartosz Lewandowski, prawnik reprezentujący poszkodowanego policjanta. Mecenas utrzymywał, że "wbrew zarzutom mundur został szczegółowo sfotografowany i poddany oględzinom".

Liderka OSK jest również oskarżona o to, że tego samego dnia "wdarła się do ogrodzonego terenu należącego do siedziby Trybunału Konstytucyjnego". Tym samym aktem oskarżenia objęto także Przemysława S. oraz Łukasza S., którzy mieli wspólnie z Klementyną S. wejść na teren TK.