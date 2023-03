Pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej wjechał na zły tor

Pierwszy poniedziałek z nową linią

W dni powszednie z Piaseczna do Wieliszewa kursuje 19, a z Wieliszewa do Piaseczna – 18 pociągów. Mieszkańcy Piaseczna i okolic w dni powszednie mają również do dyspozycji (od 13 marca) pociągi linii S40, które jadą do stacji Warszawa Główna. Dzięki temu, w dni powszednie, na odcinku Piaseczno – Warszawa Zachodnia pociągi SKM kursują z częstotliwością co około 30 minut. W dni wolne od pracy, pociągi S4 będą kursowały pomiędzy Piasecznem i Legionowem, a wybrane pojadą do i z Wieliszewa. Do Legionowa pojedzie 20, a do Piaseczna 18 pociągów.