Drzewo spadło na auto osobowe i ambulans

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu przy ulicy Kolejowej 8. - Drzewo spadło na zaparkowany w pobliżu samochód osobowy. Jego dach i przednia szyba zostały zmiażdżone. Gałęzie zawadziły także o ambulans. Na szczycie dachu widoczne są zarysowania - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

We wtorek na Mazowszu obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenie nie dotyczy wyłącznie północno-zachodnich powiatów. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami wystąpić może grad.