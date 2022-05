WKD po dwóch torach. Jest umowa z wykonawcę nowej nitki

Jak podał w kwietniu Urząd Transportu Kolejowego Warszawska Kolej Dojazdowa była najbardziej punktualnym polskim przewoźnikiem w 2021 roku. Wskaźnik punktualności WKD sięgnął 99,46 procenta, ale, jak obiecują urzędnicy i kolejarze, może być jeszcze jeszcze bardziej punktualnie. A to dzięki podpisanej we wtorek umowie na budowę drugiego toru między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim. Ruch po nowym torze na tym 7,5-kilometrowym odcinku ma ruszyć już w pierwszym kwartale 2023 roku. Prace wykona firma INTOP Warszawa.

Drugi tor to więcej pasażerów

- Codziennie pociągami WKD podróżuje kilkanaście tysięcy mieszkańców podwarszawskich gmin. Do tej pory ruch odbywał się po jednym torze. Budowa drugiego to przede wszystkim większa liczba połączeń, a co za tym idzie szybszy dojazd mieszkańców aglomeracji do pracy, domu czy do lekarza - mówił cytowany w komunikacie prasowym Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego (PSL).