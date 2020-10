Drugi szpital tymczasowy powstanie w hali Expo XXI

Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał zgodę na utworzenie szpitala tymczasowego w hali Expo XXI przy Prądzyńskiego na Woli. Docelowo ma pomieścić kilkuset pacjentów. Będzie to drugi tymczasowy szpital w stolicy, po organizowanym obecnie na Stadionie Narodowym.

O tym, że hala Expo XXI jest brana pod uwagę, jako lokalizacja dla drugiego szpitala tymczasowego w Warszawie, informował we wtorek portal Wirtualna Polska.

Ratusz proponował budynek przy Paska

"Budynek jest gotowy do użytku od zaraz. Na co dzień to siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jednak ze względu na planowany remont Ośrodek działa czasowo przy ul. Zakroczymskiej" – informował Trzaskowski w poniedziałek na Twitterze. Zapewnił przy tym, że wykorzystanie budynku nie wpłynęłoby więc na działalność ośrodka ani komfort jego podopiecznych.