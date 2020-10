Pracują nad drugim szpitalem tymczasowym. "Rozpatrywana hala Expo XXI"

We wtorek portal Wirtualna Polska podał nieoficjalnie, że drugi szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 powstanie na Woli w hali Expo XXI przy Prądzyńskiego.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz, odnosząc się do tych doniesień, poinformowała, że lokalizacja w hali Expo XXI jest rozpatrywana, a w szpitalu ma powstać docelowo kilkaset łóżek. - Zgodę na utworzenie szpitala tymczasowego wydaje Minister Zdrowia. Decyzja co do uruchomienia jeszcze nie zapadła - podkreśliła.