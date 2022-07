Drugie podejście do remontu mostu Poniatowskiego. Drogowcy liczą na tańsze oferty

Na stronie Zarządu Dróg Miejskich pojawiło się 18 lipca ogłoszenie o przetargu na remont mostu Poniatowskiego, na odcinku między przystankiem kolejowym Warszawa Powiśle a Wioślarską. To drugie podejście do wyboru wykonawcy robót. Jeszcze w maju drogowcy podawali, że pojawiły się dwa konsorcja i firma, które są chętne do podjęcia się tego zadania. Ich oferty opiewały na kwoty od 95,8 do 108,9 miliona złotych brutto.