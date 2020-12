Na budowie metra odkopali poroże. "Co rusz mamy historyczne znaleziska"

- Wschodni odcinek metra znacznie różni się od zachodniego. Po bródnowskiej stronie co rusz mamy jakieś historyczne znaleziska. Najprawdopodobniej poroże zostanie przekazane do Muzeum Archeologicznego. Ze względu na dużą liczbę znalezisk odkrytych na budowie wschodniego odcinka drugiej linii, nie będzie możliwości wyeksponowania ich na samej stacji, tak jak stało się to w przypadku słonia leśnego i stacji Płocka - powiedziała rzeczniczka ratusza.