Ciemne plamy na miedzianych panelach nowej stacji metra. "Zgłosiliśmy problem wykonawcy"

Pokryła je patyna czy są po prostu brudne? Nasi czytelnicy zastanawiają się, co dzieje się z miedzianymi panelami na stacji Płocka. Problem z ich wyglądem zauważyli także przedstawiciele Metra Warszawskiego.

Stacja Płocka jest pierwszym przystankiem nowego odcinka drugiej linii metra na Woli. Od jej otwarcia minęły niecałe trzy miesiące. W jej wnętrzu dominują kolory miedzi i brązu, które nawiązują do fabrycznej historii Woli między innymi do Zakładów Radiowych Kasprzaka. Wejście do stacji, a także ściany i część sufitów na peronach wyłożone są miedzianymi panelami w różnych odcieniach.