Tunele drugiej linii metra na Targówku wydrążone

Tarcza TBM Anna przebiła się do szybu stacji Trocka na Targówku, tym samym zakończył się najtrudniejszy etap budowy wschodniego odcinka II linii metra. Budowane stacje: Bródno, Kondratowicza i Zacisze zostały połączone dwoma tunelami z istniejącym odcinkiem.

Tarcza TBM Anna wyruszyła ze stacji Zacisze w stronę komory szybu demontażowego przy stacji Trocka 22 stycznia. To był najkrótszy, bo nieco ponad 650-metrowy, odcinek tunelowy. Anna wydrążyła łącznie 2878 metrów. Był to ostatni z czterech tuneli budowanych na obu odcinkach drugiej linii metra. Pod koniec ubiegłego roku pracę zakończyły pracujące na zachodzie tarcze TBM Krystyna i Elisabetta. Łącznie wydrążyły 2736 metrów podwójnego tunelu. Na odcinku wschodnim jako pierwsza zakończyła prace TBM Maria, która wydrążyła 2908 metrów tunelu.

Prace na stacjach

Aktualnie w wydrążonych tunelach odcinka wschodniego wykonawca prowadzi prace przy budowie torowiska. Wylewane są dolne i boczne bankiety - czyli betonowe konstrukcje do których mocowane będą kolejne elementy torowiska.

W komunikacie ratusz podsumował dotychczasowe zaawansowanie prac. Najwięcej do zrobienia jest na największej stacji - Bródno. Docelowo znajdzie się tu 11 torów odstawczych a podziemna konstrukcja stacji ma prawie 700 metrów długości. Ratusz przekazał, że widać już większość podziemnej konstrukcji stacji. Trwają prace przy budowie peronu pasażerskiego i peronów technicznych w torach odstawczych.

Z kolei na stacji Kondratowicza trwają prace instalacyjne. Gotowa jest już konstrukcja schodów peronowych i niemal gotowe pomieszczenie podstacji energetycznej. Na najmniejszej stacji Zacisze ruszyły prace malarskie i wykończeniowe. Trwa tez instalacja systemu wentylacji. Ratusz podkreślił w komunikacie, że mieszkańcy okolic placów budowy mogą także zaobserwować konstrukcje wiat wejściowych do stacji. Jak zapowiadają urzędnicy trzy nowe stacje na wschodnim odcinku: Zacisze, Kondratowicza i Bródno oraz dwie na zachodnim: Ulrychów i Bemowo będą do dyspozycji pasażerów w drugiej połowie 2022 roku.

Opóźnienie

Latem ratusz poinformował o opóźnieniu w rozbudowie drugiej linii metra. Wpłynęło na to wywołane pandemią kilkumiesięczne zamknięcie granic, wstrzymanie ruchu pasażerskiego i ograniczenia w produkcji i transporcie materiałów. Ponadto podczas prac wykonawca natrafił na konieczne do przebudowy sieci podziemne oraz liczne niewybuchy z II wojny światowej. W zależności od odcinka przesunięcie terminu zakończenia prac wynosi od ośmiu do 17 miesięcy.