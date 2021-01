Budowa metra na Bródnie. Ruszyło drążenie ostatniego fragmentu tunelu

Na wschodnim odcinku drugiej linii metra powstają trzy nowe stacje: C19 Zacisze, C20 Kondratowicza i C21 Bródno. Na początku maja z ostatniej ze stacji wyruszyła tarcza TBM Maria, która pod koniec ubiegłego tygodnia przebiła się do szybu przy funkcjonującej już stacji Trocka. Podobną trasą przemieszcza Anna, która drąży drugi tunel podziemnej kolejki. Właśnie wyruszyła ze stacji Zacisze w stronę szybu przy stacji Trocka. "To oznacza, że przed nami ostatnie 650 metrów drążenia tunelu po wschodniej stronie II linii" - poinformował na Twitterze prezydent Rafał Trzaskowski. Ma to potrwać około miesiąca.