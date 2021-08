Metro na Bemowie: coraz mniej szans na start budowy ostatniego odcinka w tym roku

Wykonawca czeka na zakończenie formalności

W MUW dowiadujemy się, że formalności wciąż trwają. "Wnioski nie były kompletne, dlatego wezwano inwestora do ich uzupełnienia. Dokumentację uzupełniono w pierwszym kwartale 2021 roku. Następnie wszczęto postępowania i wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przeprowadzenie ponownej oceny odziaływania na środowisko" - poinformował zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Urzędnicy RDOŚ mieli jednak zastrzeżenia do złożonego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko. Stwierdzili, że zawiera on braki i nieprawidłowości, wezwali więc do ich uzupełnienia. W ubiegłym tygodniu zespół prasowy wojewody przekazał nam, że nie wszystko zostało uzupełnione. "Obecnie wszystkie wnioski są procedowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Po przeprowadzeniu między innymi ponownej oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu warunków realizacji inwestycji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki będzie mógł przystąpić do weryfikacji projektu budowalnego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami" - dodają urzędnicy.