Budowniczowie metra wydrążyli kolejny tunel

Tarcza TBM Maria przebiła się ze stacji Zacisze do stacji Trocka na II linii metra. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu dołączy do niej ostatnia z pracujących tarcz - Anna.

"Mamy to! Pierwszy tunel na odc. wschodnim #M2 został wydrążony! TBM Maria właśnie przebiła się do szybu przy stacji Trocka" - napisała w czwartek wieczorem na Twitterze Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza. Przekazała również, że do rozruchu przygotowuje się druga z tarcz pracująca na wschodnim odcinku drugiej linii metra - Anna. W tej chwili tarcza znajduje się na stacji Zacisze.