Na tydzień zamkną trzy stacje drugiej linii metra

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada, że utrudnienia rozpoczną się w sobotę 6 listopada i potrwają do 13 listopada. Zamknięte zostaną stacje Trocka, Targówek Mieszkaniowy i Szwedzka. Pociągi będą jeździły na trasie Dworzec Wileński - Księcia Janusza.

Ma to związek z kolejną fazą prac na bródnowskim odcinku drugiej linii metra. "Powstające stacje na Bródnie trzeba zintegrować z funkcjonującym odcinkiem trasy - między innymi ułożyć kable energetyczne, telefoniczne, systemów sterowniczych i światłowody, by zapewnić łączność z dyspozytorniami i centralą na STP Kabaty" - czytamy w komunikacie.

Będą też inne zmiany w komunikacji miejskiej. Autobusy linii 140, 199, 245, 340 i 738 wydłużą swoje podstawowe trasy i dojadą do Dworca Wileńskiego. Natomiast autobusy linii 527 dojadą do Dworca Wschodniego. Na odcinku ograniczonym przystankami Bieżuńska i Dworzec Wileński (w przypadku linii 527 pomiędzy przystankami Metro Trocka a Dworzec Wileński) pojazdy będą zatrzymywały się tylko na przystanku Szwedzka. Autobusy linii 169 i 500 będą kursowały częściej. Zawieszone zostaną kursy autobusów linii 269.

W dwa weekendy metro będzie kursowało krócej

ZTM zapowiada, że w noce z 5 na 6 oraz z 13 na 14 listopada pasażerowie muszą liczyć się ze wcześniejszym zakończeniem kursowania pociągów linii M2. Na całej trasie ostatnie przejazdy zostaną wykonane do około godziny 0.30.

W zamian za nocne kursy metra wzdłuż całej drugiej linii będą jeździły autobusy linii zastępczej ZM2. Ich trasa to: METRO TROCKA - Trocka - Unicka (d. Pratulińska) - Handlowa - Ossowskiego - Barkocińska - Myszkowska - Gorzykowska - Radzymińska - aleja Solidarności - Targowa - Sokola (powrót: Sokola - Jagiellońska - Okrzei - Targowa) - Zamoście - most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Tamka (powrót: Tamka - most Świętokrzyski) - Kopernika - Świętokrzyska - Prosta - Kasprzaka - Płocka - Górczewska - Olbrachta - METRO KSIĘCIA JANUSZA.