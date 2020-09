Drony przeniosły próbki do testów na koronawirusa. Szpital chce rozwijać tę technologię

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w ramach wydarzenia Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie rozwijania współpracy między szpitalem MSWiA a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, która jest właścicielem systemu do koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych PansaUTM.

Drony mogą stać się przyszłością transportu medycznego

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski zaznaczył z kolei, że podpisanie listu intencyjnego to "przełomowy moment w historii lotnictwa". - Dzisiaj w Europie jesteśmy liderami tworzenia środowiska dla bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki tej umowie będziemy mogli śmiało powiedzieć, że te próby, które wykonaliśmy na przełomie kwietnia i maja doprowadzą do sytuacji, gdzie będziemy wspólnie ratować nasze życie, nasze zdrowie - powiedział.

Podkreślił, że umowa będzie prowadzić nie tylko do transportu próbek krwi, "ale to jest również przyszłość do stworzenia całego systemu transportu medycznego nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich dużych miastach i na terenie całej Rzeczypospolitej".