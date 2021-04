Drogówka szykuje się na majówkę. Będzie więcej kontroli

W tym roku majówka niekoniecznie będzie szansą na dłuższy odpoczynek. Nie dość, że pokrywa się z normlanym weekendem, to nadal obowiązują pandemiczne obostrzenia. Zamknięte są hotele, obiekty turystyczne i miejsca rozrywki. Choć mogłoby się wydawać, że zrezygnujemy z wyjazdów, to policja i tak prognozuje, że będzie to czas wzmożonego ruchu drogowego.

Policjanci dążą do tego, by majówka była bezpieczna dla podróżnych. Chcą ograniczyć liczbę wypadków, zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym. - Co tydzień w social mediach Komendy Stołecznej Policji będą też ukazywały się filmiki przedstawiające zagrożenia w ruchu drogowym - mówi Marczak. - Na co dzień wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, kierującym pojazdem, pieszym czy rowerzystą. Niezależnie od tego obowiązkiem każdego z nas jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - zaznacza.