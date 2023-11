11 listopada policja "zamknie" warszawski odcinek Wisły

czytaj dalej

- Prawdę mówiąc, jest to trochę zaskakujące działanie. Zwłaszcza, że dzieje się to w momencie, kiedy jesteśmy już po wyborach, a w poniedziałek zbiera się nowy Sejm, rząd składa dymisję. I w tej sytuacji są podejmowane decyzje na lata - tak pomysł o utworzeniu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Otwocku skomentowała rano w programie "Wstajesz i Wiesz" Grażyna Kopińska, ekspertka ds. przejrzystości życia publicznego z Fundacji Batorego. Placówka to efekt porozumienia ministra kultury Piotra Glińskiego i władz Otwocka.