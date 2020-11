Miała być trasa rowerowa z Żoliborza na Ursynów. W samym środku zostanie wyrwa

Głównym celem planowanej przez ratusz modernizacji alei Niepodległości jest poprawa 14 sygnalizacji świetlnych na odcinku od Koszykowej do Domaniewskiej. Sygnalizacje mają być ze sobą skoordynowane w celu uzyskania efektu tak zwanej "zielonej fali". Drogowcy mają też poprawić geometrię skrzyżowań, zbudować nowe przejścia dla pieszych, zlikwidować bariery architektoniczne i nadać priorytet tramwajom. W części dotyczącej rowerzystów koncepcja zakłada zbudowanie nowych dróg na całej długości alei Niepodległości. Na odcinku od Koszykowej do Domaniewskiej mają powstać po obu stronach ulicy, natomiast od Nowogrodzkiej do Koszykowej - tylko po stronie zachodniej. Planowane drogi rowerowe pozwoliłyby na nieprzerwany przejazd z Mokotowa przez centrum na Żoliborz i Bielany. Dziś ścieżka w alei Jana Pawła II urywa się przy skrzyżowaniu ze Świętokrzyską i Prostą. Trwa jednak przebudowa tej ulicy na odcinku między rondem ONZ a rondem Czterdziestolatka, więc w przyszłości mogłaby połączyć się z drogami planowanymi w alei Niepodległości.

"Powstanie dziura, którą ironicznie nazywa się teleportem"

Prace projektowe złapały opóźnienie. Pierwotny termin ich zakończenia planowany był na grudzień ubiegłego roku, został jednak przesunięty o 12 miesięcy. Stowarzyszenie Ochocianie oznajmiło w czwartek, że z w międzyczasie z opracowania wyłączony został fragment drogi rowerowej między Nowogrodzką a Wawelską. "Między rondem Czterdziestolatka a skrzyżowaniem przy GUS powstanie dziura, którą ironicznie nazywa się teleportem. Jadąc tą ważną trasą przez centrum miasta, na ochockim odcinku rowerzyści nie będą mieli wydzielonego dla siebie bezpiecznego miejsca. Którędy pojadą: wielopasmową jezdnią, na której kierowcy rozwijają duże prędkości, czy chodnikiem? Badania nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Tam, gdzie nie ma osobnej ścieżki, 89 procent cyklistów wybiera chodnik" - piszą przedstawiciele stowarzyszenia.

"Projektowanie cały czas trwa"

- Na tym odcinku okazało się, że wszelkie warianty możliwe do zrobienia musiałyby zakładać zasadniczą przebudowę ulicy, o skali podobnej do przebudowy alei Jana Pawła II, czyli z wejściem na jezdnię, przesuwaniem krawężników i tak dalej - wylicza Dybalski. - Projektant, zgodnie z zamówieniem, miał zaprojektować zmiany w sygnalizacji dla systemu sterowania ruchem z uwzględnieniem drogi rowerowej, a nie przebudowę całej arterii - to znacząco wykracza poza zamówienie. Termin oddania projektu jest przedłużany właśnie dlatego, że rozważamy jak wybrnąć z tej sytuacji. Obecnie jest aneksowany do 18 grudnia, ale może być jeszcze przedłużony - zapowiada.