Droga przez mękę przy inwentaryzacji "Szpiegowa". Jest pomysł na częściowe sfinansowanie kosztownego remontu

"Szpiegowo" zostało przejęte w marcu, teraz czas na jego remont. Wszystko wskazuje na to, że kaskadowych bloków w Warszawie, przejętych od rosyjskiej ambasady burzyć nie trzeba będzie. Inwentaryzacja wykazała jednak w budynkach duże braki. Jest pomysł na pokrycie chociaż części kosztownego remontu. Materiał programu "Polska i Świat".

10 miesięcy temu ratusz odzyskał od rosyjskiej ambasady bloki, które przez lata warszawiacy nazywali "Szpiegowem" - Było oczywiste, że Rosjanie muszą coś kombinować. Jeżeli się zamykają, a tam nie można było wejść inaczej jak z paszportem lub specjalną przepustką. Stąd najprościej można to było określić: że są to szpiedzy, którzy knują - tłumaczy Janusz Owsiany, varsavianista.

Rosjanie kombinowali, jak mogli, by nie oddać nieruchomości. Choć budynki opuścili w 1989 roku ubiegłego wieku, to do ubiegłego roku były przed Polakami zamknięte na cztery spusty. - Na pewno stopień zniszczenia jest ostateczny - ocenia stan budynków Tomasz Bratek, wiceprezydent Warszawy.

"Był szabrowany na żywca"

Po przejęciu rozpoczęła się żmudna inwentaryzacja, sprawdzanie metro po metrze, tego, co zostało z dawnej świetności. - Wszystkie elementy żelazne, które można było zbyć lub sprzedać, zostały wycięte. Tam nie ma żadnych elementów żelaznych. Nie ma rur, barierek, nie ma nawet ram okiennych. które były żelazne - opisuje Bratek. W piwnicy przed złodziejami zachował się jeden kaloryfer.

- Obiekt był szabrowany na żywca. Wycinano kable pod napięciem, po to żeby sprzedać to na miedź. Wywożono rozmaite elementy, łącznie z resztą butelek z restauracji, która tam funkcjonowała. Wszystko to trwało do ostatnich dni - dodaje Owsiany.

Prace przy inwentaryzacji "Szpiegowa" to była droga przez mękę. Nigdzie nie było śladu oryginalnej dokumentacji projektowej. Ratusz skontaktował się z Januszem Nowakiem, jednym ze współautorów budynku, który obiecał podzielić się swoimi prywatnym zapiskami z czasów budowy. To może rzucić nowe światło na konstrukcję "Szpiegowa".

Marek Słodkowski z URBEX POLSKA, jako jeden z nielicznych, wszedł do bloków przy Sobieskiego 100, gdy teren był jeszcze zajmowany przez Rosjan. - Opuszczenie tego budynku spowodowało po prostu, że niektóre pomieszczenia są na prawdę w opłakanym stanie, a inne, gdzie na przykład szyba w oknie nie była wybita można powiedzieć, że są w dobrym stanie. Tutaj natura wyrządziła największe szkody, ale też na pewno ludzie - ocenia Słodkowski.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Bloki są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dlatego wszystkie ewentualne prace trzeba uzgadniać z konserwatorem. Stołeczny ratusz szacuje, że remont pochłonie majątek. Tomasz Bratek mówi o sumie ponad 100 milionów. To kwota zaporowa, dlatego pojawił się pomysł na partnerstwo publiczno-prywatne. Część ze 100 mieszkań zostałaby w rękach ratusza, część otrzymałby deweloper, który podjąłby się remontu. - Myślę, że jest to dobry pomysł. Dlatego, że nieruchomość przy Sobieskiego 100 ma duży potencjał. Ten potencjał, w którym de facto jest nie tylko kompleks budynków, ale i potężny teren - wskazuje Bratek.

To właśnie teren podobno przyciąga deweloperów jak magnes. - Do zainwestowania w mieszkania w Warszawie w ostatnich latach było dużo chętnych. Pytanie jest, jak szybko można to zrobić, szczególnie w partnerstwie publiczno-prywatnym, które w Polsce nie jest zbyt często stosowaną procedurą - komentuje Radosław Gajda, architekt i krytyk architektury.

Tak wygląda wnętrze "Szpiegowa" | TVN24

Autor:Łukasz Lubian

Źródło: TVN24