Jest uważany za najstarszy budynek na Grochowie. Teraz będzie zabytkiem

Dom przy ulicy Kaleńskiej 12 na Grochowie został wpisany do rejestru zabytków. Zbudowano go jeszcze przed włączeniem tej części miasta w granice Warszawy.- Jest jednym z ostatnich zachowanych przykładów pierwotnej zabudowy okolic ronda Wiatraczna z początku XX wieku - podkreślił mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Jakub Lewicki.

- Wpisałem do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego dom przy ul. Kaleńskiej 12 w Warszawie wraz z terenem stanowiącym otoczenie budynku, w dzielnicy Praga-Południe - poinformował Lewicki. Postępowanie w tej sprawie było wszczęte z urzędu.

Najstarszy budynek Grochowa

Przykład pierwotnej zabudowy okolic ronda Wiatraczna

- Dom jest jednym z ostatnich zachowanych przykładów pierwotnej zabudowy okolic ronda Wiatraczna z początku XX wieku. Stanowi świadectwo historyczne formowania się podmiejskiej zabudowy Grochowa, tuż po przyłączeniu go do Warszawy. Jednocześnie prezentuje formę historyzującej architektury podmiejskiej. Stanowi źródło informacji do badań nad rozwojem urbanistycznym dzielnicy w pierwszej połowie XX wieku oraz przemianami w zakresie koncepcji i formy zabudowy tych okolic na przestrzeni ostatnich 100 lat - przekazał mazowiecki konserwator.