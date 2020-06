Ta dzielnica nie doczekała się domu kultury. Znaleźli budynek pod przyszłą siedzibę

- Budynek należał wcześniej do miasta. Został przekazany w użytkowanie Veolii, gdy ta była jeszcze miejskim przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W ostatnich miesiącach ustalane były szczegóły jego przejęcia - wyjaśnia Donata Wancel, rzeczniczka Żoliborza. Jak dodaje, konieczne było między innymi porozumienie, co do urządzeń przesyłowych znajdujących się na terenie działki, by zabezpieczyć ich dalsze funkcjonowanie.