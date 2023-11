Dom słynnego generała trafił na listę zabytków. Miał tajne przejście do konspiracyjnej radiostacji

czytaj dalej

Jak wynika z ustaleń policji, w Karczewie rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa volkswagenowi. Doszło do kolizji. Kierowca jednośladu zniknął z miejsca zdarzenia. Został jednak znaleziony przez funkcjonariuszy i pouczony. Wrócił do domu. Tam źle się poczuł. Do szpitala przetransportował go helikopter LPR.