Fotoreporter dokumentował pikietę przed domem Kaczyńskiego. Ma stanąć przed sądem

Jak podała piątkowa "Gazeta Wyborcza", jej fotograf Wojciech Jakub Atys stanie przed sądem w związku z tym, że fotografował protest, który odbywał się przed domem Jarosława Kaczyńskiego. W niedzielę 29 marca zorganizowali go Obywatele RP. Akcja miała związek z nocną zmianą Kodeksu wyborczego przegłosowaną w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Dwuosobowa pikieta

Protest był skromny, obowiązywał już stan epidemii. Dwie osoby stojące kilka metrów od siebie rozwinęły baner z napisem "Pull up, idioto". Protest obserwowali reporterzy, fotografowie i operatorzy. Jak wyliczyła "Wyborcza", "łącznie, razem z protestującymi, przed domem Kaczyńskiego było dziewięć osób, które policja połączyła w swoich rachunkach w zwartą grupę". Na zdjęciach widać, że reprezentanci mediów stali w pewnych odległościach od siebie i od protestujących.

Sam fotoreporter zaprzeczył oskarżeniom policji i wyjaśniał, że nie był uczestnikiem pikiety. Dowiedział się, że sprawa trafiła już do sądu. - W zawiadomieniu napisano, że na złożenie wyjaśnień mam tydzień, ale kiedy je przyniosłem, policjant powiedział, że sprawa i tak jest już w sądzie - relacjonuje Atys cytowany przez swoją redakcję.

Informował, że jest w pracy

Został w nim poinformowany, że policja prowadzi czynności w sprawach, w których może zostać obwiniony o to, że "w porozumieniu z ustalonymi osobami bez wyjątkowego uzasadnienia przemieszczał się (…) nie zachowując wymaganej od siebie odległości 1,5 m" oraz "uczestniczył w zorganizowanym zgromadzeniu". Policja odstąpiła od przesłuchania go.

Dlaczego? "Informujemy, iż zgodnie z art. 54 § 7 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, odstępujemy od przesłuchania Pana w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie oraz, że może Pan w terminie 7 dni od daty otrzymania odstąpienia nadesłać swoje wyjaśnienia w powyższej sprawie" - czytamy w piśmie policji.