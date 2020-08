Dodatkowe tory z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Jest umowa na studium wykonalności

Studium wykonalności będzie podstawą do stworzenia szczegółowego projektu rozbudowy trasy do układu czterotorowego po 2022 roku.

Spółka PKP PLK przekazała, że w ramach umowy o wartości blisko trzech milionów złotych na opracowanie studium wykonalności, wykonawca przeanalizuje możliwości techniczne i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty rozbudowy torów z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.

Dla większej przepustowości

Studium obejmuje trasę o długości około 30 kilometrów, od stacji Warszawa Rembertów do Mińska. Jak zapowiadają kolejarze, w pierwszej kolejności planowana jest rozbudowa odcinka z Rembertowa do Sulejówka Miłosny, następnie dodatkowe tory zostałyby poprowadzone do Mińska Mazowieckiego.

W ramach studium przeanalizowana zostanie też budowa dwóch łącznic kolejowych w Mińsku. Takie rozwiązane może usprawnić transport towarów, z Lubelszczyzny na północ Mazowsza. Możliwy będzie przejazd pociągów z linii kolejowej Warszawa – Terespol (nr 2) na linię prowadzącą na północ w kierunku miejscowości Krusze i Tłuszcz (nr 13). Wykonawcy studium przeanalizują również możliwość budowy skrzyżowań wielopoziomowych i przejść pod torami.

Kolejarze zapewniają, że rozbudowa pozwoli na oddzielenie połączeń aglomeracyjnych od połączeń dalekobieżnych i towarowych, co zwiększy przepustowość trasy.

Czterotorowe wyloty z Warszawy

Studium ma być gotowe w trzecim kwartale 2022 roku, a jego przygotowanie jest elementem ogłoszonego w lipcu ubiegłego roku masterplanu kolejowego dla Warszawy. Plan obejmuje m.in. rozbudowę do układów czterotorowych tras do Otwocka, Piaseczna i Legionowa. Jak zapowiadał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, rozbudowa pozwoli na przejazd do kilkunastu pociągów więcej w ciągu godziny oraz możliwość realizacji cyklicznego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich.

Najbardziej zaawansowana jest kwestia rozbudowy w kierunku Otwocka, ale na razie tylko na odcinku od Gocławka do Wawra. W kwietniu ogłoszono przetarg na wykonawcę prac a ostatniego dnia lipca otwarto oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 637,2 mln zł brutto. Wpłynęło aż 11 ofert, jednak żadna nie mieści się w założonym kosztorysie. Rozbudowę torowiska na dalszym odcinku do Otwocka odłożono w czasie.

W przypadku trasy do Legionowa umowę na studium wykonalności podpisano na początku lipca. Analiza ma być gotowa w pierwszym kwartale 2022 roku. Z kolei studium dla dodatkowych torów do Piaseczna zakontraktowano w lutym, a jego opracowanie ma powstać do września 2021 roku.

Główne założenia Master Planu PKP o linii średnicowej TVN24 wideo 2 / 3 PKP o linii średnicowej TVN24 PKP o nowych przystankach TVN24 PKP o rozbudowie torów TVN24

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP