ZTM deklaruje też, że od czerwca będzie można wydłużyć z powrotem trasę linii S40 do dworca Warszawa Główna. Aktualnie pociągi tej linii dojeżdżają tylko stacji Warszawa Rakowiec. To oznacza łatwiejsze przesiadki do tramwajów i autobusów odjeżdżających z okolic placu Zawiszy.