Do szkół przyszła tylko połowa dzieci, których rodzice deklarowali obecność

W poniedziałek najmłodsi uczniowie wrócili do szkoły. Rodzice deklarowali że 10,5 procent pojawi się na zajęciach. Ostatecznie przyszła tylko połowa z nich. Cztery szkoły pozostały zamknięte z powodu braku chętnych.

Jak podał ratusz, w Warszawie do klas 1-3 uczęszcza w sumie ponad 45 tysięcy uczniów. W ubiegłym tygodniu urzędnicy we wszystkich tych szkołach przeprowadzili ankietę, w której pytali rodziców, czy 25 maja poślą swoje dzieci na zajęcia. Wyniki wskazywały, że w poniedziałek w stołecznych podstawówkach pojawi się 4766 dzieci (10,5 procent ogółu). - Ostatecznie w ławkach zasiadło 2382 uczniów, co oznacza niespełna połowę zadeklarowanych przez rodziców dzieci. Czterech placówek nie udało się uruchomić z powodu braku uczniów, mimo wcześniejszych deklaracji rodziców - poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.