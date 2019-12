Prezenty na ostatnią chwilę? Sprawdź godziny pracy marketów i galerii handlowych przed świętami i w Wigilię

Zakupy przed świętami

Biedronka zapowiada, że w poniedziałek godziny pracy sklepów będę wydłużone co najmniej do 22. Część placówek, która normalnie jest czynna do późna na przykład do 23, tego dnia będzie pracować jeszcze dłużej. Kaufland zastosował nieco inną zasadę - w sobotę i niedzielę markety będą czynne od godziny 7 do 24, zaś w poniedziałek w standardowych godzinach. Leclerc Ursynów w niedzielę i poniedziałek będzie otwarty od 8 do 22.

Wigilia - galerie handlowe

Złote Tarasy - będą otwarte od godziny 9 do 13; Galeria Mokotów - od godziny 10 do 13; Blue City - od godziny 10 do 14; Galeria Młociny - od godziny 10 do 13; Sadyba Best Mall - od godziny 10 do 13; Westfield Arkadia - od godziny 10 do 13; Galeria Wileńska - od godziny 9 do 13; Atrium Targówek - od godziny 10 do 13; Atrium Promenada - od godziny 10 do 13; Atrium Reduta - od godziny 9 do 13; Klif - od godziny 9 do 13.