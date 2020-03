Ratusz mówi "nie" dmuchawom. Będą kary za używanie

Cztery tysiące za użycie dmuchawy

Rafał Trzaskowski swoją decyzję motywuje próbą ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami powietrza oraz hałasem. - Robimy to w trosce o środowisko, jednak chcemy również ograniczyć hałas. Żyjemy w mieście, które hałas produkuje. Tam, gdzie możemy go ograniczyć, robimy to - tłumaczy rzecznik prasowy ratusza Kamil Dąbrowa.