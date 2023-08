Długi weekend z zamkniętym rondem Radosława

Zmiana organizacji ruchu

Objazdy zamkniętego ronda będą prowadziły ulicami: Broniewskiego, Krasińskiego, Powązkowską i Okopową lub Słowackiego, Mickiewicza, Andersa, Stawki do alei Jana Pawła II. Kierowcy jadący z Pragi-Północ powinni unikać mostu Gdańskiego i kierować się do ulicy Jagiellońskiej i Wybrzeża Helskiego i dalej na południe.

Objazd Wisłostradą

Utrudnienia można objechać także Wisłostradą, ale trzeba pamiętać, że będzie ona zamknięta na czas próby i defilady z okazji Święta Wojska Polskiego od soboty od godziny 18 do niedzieli do godziny 11 oraz od poniedziałku od godziny 20 do wtorku do godziny 18.