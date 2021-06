Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zmieniają się w deptak

Zmiany będą obowiązywały od 3 do 6 czerwca. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zostaną zamknięte w środę w nocy. "Zamknięty odcinek ulic będzie oznakowany jako strefa zamieszkania i dopuszczony będzie na nim wyłącznie dojazd do posesji mieszkańców z identyfikatorami TK, dojazd do Pałacu Prezydenckiego, Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, do ulicy Koziej oraz do zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej" - poinformował w komunikacie stołeczny ratusz. Wjechać będą mogli również nowożeńcy i służby miejskie.