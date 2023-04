Długa i kręta droga na przystanek, wielu ryzykuje i przebiega przez ulicę. "Poszukamy jakiegoś rozwiązania"

Utrudnienia związane z budową linii tramwajowej w ciągu ulicy Gagarina mocno dają się we znaki mieszkańcom dolnego Mokotowa. Po kolejnej już reorganizacji ruchu dojście na jeden z przystanków autobusowych w kierunku centrum wymaga nadłożenia nawet kilkuset metrów. Wielu na dłuższy spacer nie ma ochoty i ryzykuje, przebiegając przez ruchliwą ulicę. Rzecznik Tramwajów Warszawskich zapowiedział, że dojście na przystanek zostanie poprawione.

Na początku marca zmieniła się organizacja ruchu w ciągu ulicy Gagarina w związku z budową linii tramwajowej na Sielce oraz kolektora ściekowego Mokotowski Bis. Ruch z jezdni północnej został przełożony na nową część południową. Lokalizację zmieniły też przystanki autobusowe. Co prawda nie było to pierwsze przetasowanie w tym miejscu, bo ulica Gagarina pod obie inwestycje została rozkopana już w maju ubiegłego roku. Jednak w przypadku tej konkretnej zmiany organizacji ruchu, coś poszło nie tak.

Długi spacer na przystanek

Chodzi o dojście do tymczasowego przystanku autobusowego "Stępińska 52" w kierunku centrum. Aby dotrzeć tam od strony Szpitala Czerniakowskiego i osiedla położonego po południowej stronie Gagarina, trzeba nadkładać lekko kilkaset metrów drogi, przechodząc ogrodzonymi przesmykami przez plac budowy.

"Postaramy się poszukać rozwiązania"

O kłopotliwą organizację ruchu zapytaliśmy rzecznika prasowego Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicza. Czy jest możliwość wytyczenia dodatkowego, tymczasowego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku? A jeśli nie, to czy można poprowadzić dojście pomiędzy jezdnią a placem budowy od strony jednego z funkcjonujących przejść dla pieszych?

Rzecznik przyznaje, że rzeczywiście droga dojścia na przystanek "nie jest zbyt wygodna". - Jest to spowodowane pracami, które teraz są prowadzone w tym miejscu. A jest to między innymi betonowanie torów i wymaga to miejsca dla ekip roboczych - wyjaśnił Dutkiewicz.