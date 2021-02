"Problemem warszawskich dróg nie są piesi, tylko bandyci drogowi"

W 2020 roku na stołecznych drogach zginęły 44 osoby, o dziewięć więcej niż w poprzednim. Miasto Jest Nasze przekonuje, że za ten stan rzeczy odpowiada w znacznej mierze policja. - Piesi w Warszawie biorą udział w makabrycznym kole fortuny, im szybciej to koło się toczy, tym większa szansa, że wypadnie na pole "śmierć" albo "kalectwo". To makabryczne koło fortuny funduje nam Komenda Stołeczna Policji – ocenia jedna z działaczek stowarzyszenia, które pyta "gdzie jest policja?".

Kto ginie na stołecznych ulicach?

Ofiarami wypadków drogowych na stołecznych ulicach są głównie seniorzy – 15 zabitych pieszych (68,2 procent) to osoby w wieku 60 plus.

"To prędkość jest przyczyną ludzkich tragedii"

Społeczne kontrole prędkości

62 procent kierowców przekroczyło prędkość

"Zeszłoroczne pomiary były o tyle ciekawe, że przeprowadzano je w warunkach pandemii. Można było przypuszczać, że na luźniejszych z powodu lockdownu ulicach kierowcy będą się nadmiernie rozpędzać. Nasze pomiary to potwierdzają" – piszą w komunikacie. W ubiegłym roku badanie objęło 1,37 mln pojazdów, czyli mniej niż wcześniej (2,5-3,5 mln aut), co należy to tłumaczyć pandemią. Prędkość przekroczyło aż 857 tysięcy kierowców, czyli 62 procent tych, którym zmierzono prędkość. To więcej niż w 2019 roku, kiedy ten odsetek wynosił 57 procent i najwięcej, odkąd prowadzone są badania.