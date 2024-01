Skierowała się do przejścia "nic do zgłoszenia", "zapomniała" o diamentach

Na lotnisko Chopina przyleciała podróżna z Armenii i skierowała się do przejścia "nic do zgłoszenia". Wpadła podczas kontroli. W jej bagażu podręcznym funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli diamenty o wartości 1,5 miliona złotych.

Obywatelka Ukrainy przyleciała z Armenii i miała kontynuować podróż do Belgii. Skierowała się do przejścia "nic do zgłoszenia" skąd zawrócili ją funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i skierowali do kontroli.