Bliżej zakupu obiecanych czujników smogu. Miasto ogłosiło dialog techniczny

Pod koniec lutego na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o obiecanych czujnikach do monitorowania jakości powietrza w Warszawie i okolicy. W lutym minęły dwa lata od złożenia tej obietnicy, jednak wtedy urzędnicy nie ogłosili nawet przetargu. Tłumaczyli to "skomplikowanym charakterem zamówienia" oraz "dynamicznie rozwijającym się rynkiem". Dopiero w połowie maja miasto wykonało pierwszy krok ku spełnieniu deklaracji i ogłosiło tak zwany dialog techniczny. - Dodatkowo wykonawca ma zaprojektować i uruchomić stronę internetową, a także aplikację mobilną - podkreśliła rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Z infrastrukturą IT i oprogramowaniem

Według wcześniejszych zapowiedzi, czujników miało być 150. Miasto zwiększyło ich liczbę o 20 i chce kupić 170 sztuk. Jak wyjaśniła Gałecka, dzięki dialogowi technicznemu miasto uzyska z rynku informacje, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia. - A potem ostatecznie zakończyć prace nad dokumentacją. Pozwoli to jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową - zapewniła urzędniczka. - Rynek urządzeń do pomiaru jakości powietrza i technologii informatycznych rozwija się szybko. Zależy nam na zdobyciu informacji o najnowszych dostępnych rozwiązaniach oraz parametrach technicznych - dodała.

Te rozwiązania mają zapewnić efektywną architekturę systemu, który obejmie urządzenia do pomiarów jakości powietrza oraz infrastrukturę IT i oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Jak podało miasto, koszt budowy systemu wyniesie od czterech do pięciu milionów złotych.