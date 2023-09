Deweloper wyremontuje ważne skrzyżowania na Żoliborzu

Skrzyżowanie Powązkowskiej i Krasińskiego to ważny węzeł komunikacyjny. Są tu przystanki autobusowe, biurowce, a obie ulice mają po dwie jezdnie. Nie ma tu jednak ułatwień dla rowerzystów, a chodniki są już mocno wysłużone.

"Dla miasta to doskonała okazja, aby zmodernizować uliczną infrastrukturę na koszt prywatnego inwestora. Taki obowiązek nakłada na inwestorów ustawa o drogach publicznych. Zadaniem miasta jest dopilnowanie, aby wykonywana przebudowa niosła jak najwięcej korzyści dla mieszkańców" - zaznaczają drogowcy w komunikacie. Jak dowiedzieliśmy się w ZDM, skrzyżowanie przebuduje firma Asbud.

Co się zmieni na skrzyżowaniu?

Jak się zmieni skrzyżowanie? Drogowcy wskazują, że wyznaczony zostanie komplet czterech przejazdów oraz łącznik do ulic Ficowskiego i Elbląskiej. Zarówno przejazdy, jak i zlokalizowane w ich sąsiedztwie przejścia dla pieszych, zostaną wyposażone w nowe sygnalizatory wykrywające oczekujących na przejazd czy przejście.

Piesi zyskają też akustyczne naprowadzanie, co pozwoli na łatwiejsze przekraczanie jezdni osobom niewidomym i niedowidzącym. Sygnalizacja będzie pracować akomodacyjnie. To znaczy, że zielone światło dla samochodów zgaśnie tylko w przypadku zbliżenia się przechodnia do jezdni. Wyremontowane zostaną również chodniki i zatoki autobusowe.