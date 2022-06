Od palmy do kolumny Zygmunta środkiem jezdni. Ratusz wydłuża weekendowy deptak

Od soboty 4 czerwca wydłuży się deptak na Trakcie Królewskim. Do zamykanego w weekendy Krakowskiego Przedmieścia dołączy Nowy Świat – na odcinku od ronda de Gaulle'a do Świętokrzyskiej. W związku z tym w soboty i niedziele autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego pojadą objazdami.

W tym roku, od 16 kwietnia, Krakowskie Przedmieście – od Miodowej do Świętokrzyskiej – co weekend zmienia się w deptak przeznaczony dla pieszych i rowerzystów.

Autobusy na objazdach - trasy

Objazd deptaka w kierunku północnym, dla linii 116 , 180 , 222 , 503 , 518 i nocnej N44 został wytyczony ulicami przez Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Królewską, plac Piłsudskiego, Focha do Moliera i Senatorskiej. W drugą stronę autobusy tych linii pojadą przez Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską, Marszałkowską, Al. Jerozolimskie, Bracką do pl. Trzech Krzyży (linii N44 skręcą z Marszałkowskiej w Świętokrzyską) i dalej podstawowymi trasami. W analogiczny sposób, objazdem kursować będzie linia 111 , która na swoją trasę wróci na pl. Piłsudskiego.

Linia 106 w drodze do pętli Młynów będzie jeździła Świętokrzyską, Mazowiecką przez pl. Małachowskiego do Królewskiej. W drodze powrotnej z ul. Królewskiej skręci na pl. S. Małachowskiego i do Mariensztatu dojedzie przez Kredytową, Jasną i Świętokrzyską. Podobnie jeździć będą autobusy linii 178, które w kierunku Konwiktorskiej pojadą od Królewskiej przez pl. Piłsudskiego, ul. Focha do Moliera, Senatorskiej i Miodowej. W przeciwną stronę linia kursować będzie przez Wierzbową, pl. Piłsudskiego, Królewską, pl. Małachowskiego, Kredytową, Jasną do Świętokrzyskiej.