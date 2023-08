Depeche Mode zagra na Narodowym. Jak dojechać i wrócić z koncertu?

Ratusz apeluje, by na koncert jechać komunikacją miejską. Pociągi metra będą podjeżdżały na stację co kilka minut. "Sprawny dojazd zapewnią także tramwaje kursujące mostem. W razie potrzeby dodatkowe składy wyjadą na trasę linii 7 – będą kursowały między placem Narutowicza a aleją Zieleniecką" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę

Od godziny 17, utrudniony będzie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Bez zmian będą kursowały również autobusy komunikacji miejskiej.

"Podobne ograniczenia będą wprowadzane również podczas sierpniowych koncertów na PGE Narodowym. W przyszłym miesiącu na narodowej arenie wystąpią: The Weekend (9 sierpnia), Imagine Dragons (14 sierpnia) oraz Dawid Podsiadło (26 sierpnia)" - przekazał ratusz.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej (od ulicy Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), od godziny 17 do zakończenia rozwozu uczestników koncertu, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.