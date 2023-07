"Wpadł w furię i zaczął demolować wagon". Strażnicy miejscy użyli gazu

Strażnicy miejscy interweniowali w tramwaju, który był demolowany przez agresywnego mężczyznę. Użyli ręcznego miotacza gazu i kajdanek, by go obezwładnić.

Do zdarzenia doszło w tramwaju linii 20, który jechał przez Wolę. Ze zgłoszenia, które wpłynęło do straży miejskiej, wynikało, że agresywny mężczyzna demoluje wagon. Tramwaj został zatrzymany przez motorniczego przy ulicy Skierniewickiej. Prowadzący skład poinformował strażników, którzy przyjechali na miejsce, że agresor "kopał siedzenia i wyposażenie pojazdu, pięściami i głową uderzał w szyby, a jedną z nich, do kabiny motorniczego, zbił".