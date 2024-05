W październiku 2017 roku ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wydał decyzję o wyjęciu placu Piłsudskiego spod kurateli miasta i przekazaniu go do dyspozycji wojewody (wyznacza go premier).

Decyzja lokalizacyjna uchylona

"Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 19 kwietnia 2024 roku (...) uchylającą w całości decyzję Wojewody Mazowieckiego (...) z dnia 2 lutego 2018 roku (...) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przestrzennego – Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku" - czytamy w obwieszczeniu z 2 maja 2024 roku opublikowanym na stronie resortu rozwoju i technologii (to ministerstwo przejęło kompetencje resortu infrastruktury w zakresie lokalizacji inwestycji). Na podstawie tej decyzji sprawa zostanie ponownie przekazana do organu pierwszej instancji, czyli wojewody, którym jest obecnie Mariusz Frankowski z KO.

Czy to w praktyce oznacza, że pomnik może zniknąć z placu? Według "Stołecznej" to może być trudne. Obowiązująca specustawa o odbudowie Pałacu Saskiego sprawia, że nie można ingerować w żaden obiekt znajdujący się w rejonie placu Piłsudskiego, w tym również pomnik ofiar katastrofy.

Rafał Trzaskowski przeciwny

Ale prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (jednocześnie wiceszef PO) mówił kilkukrotnie, że jest przeciwnikiem usuwania pomnika z placu. - Jeżeli przy odbudowie Pałacu Saskiego trzeba będzie odrobinę przesunąć pomnik, to OK. Ale jestem przeciwnikiem, żeby ten pomnik zniknął z placu, bo to by wywołało wojnę, nieprawdopodobne emocje, które towarzyszyłyby nam kolejne lata. Nam nie trzeba emocji dotyczących pomników, te pomniki, które są, niech zostaną, zajmijmy się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, a nie pogłębianiem rowu, wojny polsko-polskiej, nie jest to nam potrzebne - mówił nieco ponad dwa miesiące temu w "Faktach po Faktach" Rafał Trzaskowski.