Debata o mowie nienawiści. Rafał Trzaskowski: tylko jedna na 10 spraw trafia przed sąd

Ofiarami mowy nienawiści ponad 30 proc. młodych osób

- Kiedy mówimy o polaryzacji, mowie nienawiści, musimy zacząć od tego, co dzieje się w kontekście geopolitycznym w tej chwili. Na nieszczęście, sytuacja na wschodniej Ukrainie staje się coraz bardziej poważna. Słyszeliśmy to, co powiedział pan prezydent Putin, który w rzeczywistości chce wprowadzić coraz większą destabilizację w regionie - zaczął swoje wystąpienie Trzaskowski.

Jak dodał, w sieci pojawia się wiele dezinformacji na ten temat. - Jeżeli obserwujemy sytuację w Polsce, dokładnie te same strony internetowe, które w poprzednich miesiącach rozpowszechniały informacje dotyczące ruchów antyszczepionkowych, dziś atakują Ukrainę - wskazał. Jak ocenił, zmiana ta stanowi "przyczynek do myślenia".

Powołując się na oficjalne dane, Trzaskowski wskazał, że ofiarami mowy nienawiści w sieci padło ok. 32-35 proc. młodych ludzi. Podkreślił, że zjawisko to jednak rzadko jest ścigane prawnie. - W Polsce jedna na 10 spraw trafia przed sąd, dlatego musimy podjąć jakieś działania – powiedział.

Mowę nienawiści trzeba ścigać z poziomu UE

Dulkiewicz podkreśliła, że w jej mieście organizowane są m.in. lekcje wychowania obywatelskiego oraz kampanie na rzecz równości. - Przed kampanią prowadziliśmy badania ankietowe i coś, co rzeczywiście otworzyło mi oczy to to, że prawie 70 proc. ludzi przyznaje, że mowa nienawiści to sposób wyrażania opinii. To pokazuje, że mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia - powiedziała.