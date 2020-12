Darmowe Veturilo dla seniorów? Ratusz analizuje, zadecydują radni

Czy seniorzy będą mogli wypożyczać miejskie rowery za darmo? Taki pomysł wyszedł od Białołęckiej Rady Seniorów. Zarząd Dróg Miejskich sprawdza, ile kosztowałoby zwolnienie z opłat osób powyżej 60. roku życia. Ostateczna decyzja będzie należała do radnych.

Latem członkowie Białołęckiej Rady Seniora przyjęli uchwałę. W uzasadnieniu pisali, że rozwiązanie "umożliwi seniorom zwiększenie aktywności fizycznej, poprawę stanu zdrowia, a przez nawiązywanie kontaktów - wychodzenie z samotności". "Nie wszystkich seniorów stać na zakup własnego roweru, przechowywanie go, w często małych mieszkaniach i piwnicach oraz dbanie o jego stan techniczny, a płatne wypożyczenie wiąże się ze sporymi kosztami" - czytamy w treści uchwały.

Białołęcka Rada Seniorów przekonuje też, że z jej obserwacji wynika, że z Veturilo korzystają najczęściej osoby młode czy rodziny z dziećmi. Starsze osoby używają raczej własnych rowerów. "Przyznanie seniorom prawa do bezpłatnego korzystania z miejskiego systemu roweru publicznego, nie spowoduje dużego uszczerbku w budżecie miasta, a udowodni, że troska o standard życia starszej części mieszkańców Warszawy, nie jest tylko pustym słowem" - podkreślono.

"Taka zmiana zależy od decyzji warszawskich radnych"

Dodał jednak, że Zarząd Dróg Miejskich wystąpi do dotychczasowego operatora Veturilo, firmy Nextbike, o dane statystyczne dotyczące użytkowników. "Po ich otrzymaniu zostanie dokonana szczegółowa analiza zarówno w zakresie zapotrzebowania, jak również wywołanych nią skutków finansowych dla m.st. Warszawy" - zapewnił.

Jak dowiadujemy się od rzecznika ZDM Jakuba Dybalskiego, analiza danych od Nextbike już się rozpoczęła. - Ostatecznie taka zmiana zależy od decyzji warszawskich radnych. Raczej nie będziemy niczego rekomendować. Po prostu zbierzemy dane i to radni zdecydują, czy miałaby pozytywny efekt, czy może efektu nie byłoby żadnego. Trzeba pamiętać, że Veturilo to usługa dostępna pod względem finansowym. Pierwsze 20 minut jest darmowe, a wypożyczenie roweru do godziny kosztuje złotówkę - zaznacza Dybalski.