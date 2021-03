Do dzielnic dotarły maseczki od rządu. Za kilka dni ruszy rozdawanie

Na początku przyszłego tygodnia ruszy dystrybucja darmowych maseczek dla mieszkańców stolicy. W piątek do każdej z 18 dzielnic dotarła dostawa z puli zapowiadanej przez ministra zdrowia dla regionów najbardziej dotkniętych pandemią. W sumie Warszawa otrzymała siedem milionów sztuk. Ich rozdawanie ma odbywać się w wyznaczonych punktach.

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że do województwa mazowieckiego trafią darmowe maseczki ochronne . Według jego zapowiedzi Mazowsze miało otrzymać 21,6 miliona sztuk, rząd przyjął bowiem przelicznik czterech maseczek na jednego mieszkańca.

Ratusz potwierdza, że do stolicy przekazanych zostało łącznie siedem milionów sztuk maseczek. - Te maseczki zostały przesłane do Państwowej Straży Pożarnej, która przy udziale straży miejskiej przewiozła je do poszczególnych dzielnic, które zajmą się ich dystrybucją - informuje Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta.